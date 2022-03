Scontro auto-scooter in via Conti Ricci: 15enne a Pescara in eliambulanza

Ennesimo incidente dall'inizio dell'estate sulle strade di Vasto.

L'impatto tra auto e scooter è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via dei Conti Ricci.

Attorno alle 13,40, all'altezza della rotatoria posta all'incrocio la strada principale, viale Paul Harris e il viadotto Histonium, si sono scontrati una Renault Clio e uno scooter Zip della Piaggio. Due i feriti. Sul posto 118, polizia locale, protezione civile e carabinieri.

Nell'impatto, il giovane in sella allo scooter, L.M., 15 anni, ha avuto la peggio. Passanti e automobilisti in transito subito si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Per lui, i sanitari hanno chiesto l'eliambulanza, che è atterrata nella vicina pista di viale Harris. Medici e infermieri hanno stabilizzato il paziente, che è dolorante, ma cosciente. L'elicottero è decollato alla volta dell'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Molto scossa per l'accaduto la donna a bordo della Renault: è una 62enne di Vasto. E' stata trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti.

Le persone che si trovavano a passare in quel crocevia al momento dell'incidente hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Nelle ore successive, sui social network si sono scatenate polemiche sui tempi di arrivo dell'ambulanza.

La polizia locale ha posto sotto sequestro i mezzi incidentati ed eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.