La musica pop e rock interpretata da ’Micol Arpa’

Interessante concerto ieri sera nel cortile di Palazzo d'Avalos per la rassegna Vasto Jazz. La musica pop e rock, ma non solo, rivisitata e interpretata all'arpa dalla genovese Micol Picchioni, in arte Micol Arpa. Dai Beatles ai Dire Straits passando per i Pink Floyd e De Andrè, Micol Arpa, che in alcuni passaggi del concerto è stata accompagnata dal batterista Manuel Moscaritolo e dal bassista Luca Amendola, ha incantato il pubblico vastese con una performance certamente originale.

Micol, diplomata al conservatorio di Perugia, e musicista professionista in diverse orchestre, dove l'arpa è una presenza "usuale", ha scelto di intraprendere questo percorso sperimentale, elaborando arrangiamenti originali e portando così la sua musica dapprima in strada, molto nota la sua presenza in piazza Navona, e ora in tour.

Il concerto è sorprendente, potendo ri-scoprire tanti brani celebri della musica attraverso l'arpa di Micol.