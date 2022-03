L’auto prende fuoco mentre è in marcia, rogo spento dai vigili del fuoco

Brutta dissavventura per Davide P., 22enne vastese, oggi pomeriggio lungo la strada che collega Cupello e Montalfano. Mentre era al volante della sua Fiat 500 X si è accorto dell'odore di bruciato e del fumo che provenivano dal vano motore. Ha immediatamente accostato la vettura a bordo strada e arrestato la marcia, accorgendosi subito della presenza delle fiamme. Dopo aver chiamato i soccorsi, il 22enne ha provato anche ad intervenire. "Mi sono tolto la maglia - racconta a Zonalocale - e ho provato a soffocare le fiamme ma non c'è stato niente da fare, la macchina ha preso fuoco in un attimo".

I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto sono arrivati sul posto e hanno spento il rogo che, però, ha distrutto la vettura bruciando tutti gli interni. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il giovane guidatore.