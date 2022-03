Equitazione, il campionato regionale di gimkana western per la prima volta a Vasto

Domenica scorsa, presso il Circolo ippico Jack O’Neill, a Vasto, si è svolta la terza tappa del Campionato Regionale Fitetrec-Ante di Gimkana Western presso il Circolo ippico Jack O’Neill, a Vasto. Nella gara, diretta dal giudice Paolo Santoianni, si sono confrontati oltre 50 atleti, tra cavalieri e amazzoni, appartenenti ai circoli Jack O’Neill, I Cavalieri della Costa Molisana, I Cavalieri Angioini.

Molti sono stati i momenti emozionanti, che hanno coinvolto il pubblico di appassionati e curiosi e ottimi i risultati ottenuti dai portacolori del circolo vastese. Il binomio Luigi D’Aurizio -Yacary ha conquistato il 1° posto nella categoria Non Pro; per Oscar Zinni-Spirit 2° posto nella categoria Novice Junior; per il binomio Martina Di Giacomo-Alì 1° posto nella categoria Novice Youth; il binomio Francesco D'Ottavio-Stellina è arrivato 3° nella categoria ludica.

Per tutti gli altri ragazzi, buone posizioni in classifica con grande soddisfazione per gli istruttori Giuliano D’Aurizio e Maria Gentile, in particolar modo per l’impegno e lo spirito con cui i giovani allievi hanno affrontato la competizione.

Il prossimo appuntamento sarà il 18 agosto, quando si svolgerà lo Special Event Gimkana Western. Dopo il successo dello scorso anno, il Circolo Jack O’Neill ospiterà di nuovo cavalieri e amazzoni abruzzesi e molisani per una gara di Gimkana Western speciale, accompagnata da buon cibo, musica, animazione per bambini e immancabile atmosfera western.