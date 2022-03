Donna trovata morta in casa, il medico legale: "Sul corpo non ci sono traumi"

"Non sono emerse evenienze traumatiche", spiega il dottor Pietro Falco.

Stamani il direttore dell'Istituto di medicina legale di Chieti ha eseguito l'autopsia sul corpo della donna di F.C., la donna di 71 anni trovata senza vita lunedì nella sua abitazione nei pressi di piazza Verdi, nel centro di Vasto.

Per chiarire le cause del decesso, il sostituto procuratore Michele Pecoraro aveva disposto l'esame autoptico, durato circa tre ore, che non ha evidenziato segni di violenza. ""Dobbiamo completare gli esami, ma dall'autopsia - sintetizza l'anatomopatologo - non sono emerse evenienze traumatiche. Ci riserviamo ulteriori esami di natura istologica".