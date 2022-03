"Veleggiando con Lory", una festa nel ricordo di Loredana Fornaro

Venerdì 3 agosto, a partire dalle 19, il lido Controvento, in lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, accoglierà l'evento Veleggiando con Lory.

Anche quest'anno nel giorno dell'anniversario della morte di Loredana Fornaro, l'Associazione Lory a Colori ha deciso di ricordarla con una giornata dedicata alla musica, ai libri, alle cose che lei amava, tra amici, conoscenti e tutti coloro che in questi tre anni si sono avvicinati all’associazione condividendone i fini, la prevenzione delle malattie oncologiche.

Tanti gli amici che la ricorderanno, il gruppo di Guerrilla Reading leggerà dei brani dai libri che Loredana amava, poi la festa grazie alla musica di giovani musicisti, Badsoulz Team e il dj set di Jmore, Iulio con il suo rap melodico ed il talentuoso batterista Gianmaria Ausanio.

"Un pomeriggio dedicato al ricordo di una cara amica, che ci ha spronate in questi anni a fare, cercando di essere migliori, come lei avrebbe voluto - ricordano le amiche dell'associazione - un ringraziamento speciale l'associazione lo vuole rivolgere alla grande disponibilità di Oreste Di Francesco, Antonella Vicoli, Stefania e Luigia Tenace e a quanti ogni giorno contribuiscono a far crescere la nostra associazione e il ricordo di Lorendana, vi aspettiamo".

Il giorno 3 agosto si terrà una messa in ricordo di Loredana Fornaro alle ore 8.30 presso la parrocchia di San Giuseppe a San Salvo.