"Summer music smile": successo per i "Labend": Napolitano, Mucci e Monopoli

Grande successo lo scorso fine settimana per Summer Music Smile, seconda edizione, l’evento organizzato dall’Associazione 108-Una scuola per la vita, con musica, ballo e spettacoli, per raccogliere fondi destinati alla casa di ospitalità Lazzarelli di San Severino Marche.

Sul palco – presentati uno ad uno dal presentatore Luca Romagnoli – sono saliti il coro Anfass di Atessa (Chieti), che ha saputo dare vita a un’esibizione molto coinvolgente; la piccola Federica Ebiuwa Russo collaborazioni con Nina Zilli dalla voce strepitosa, nuova rivelazione marchigiana, perfettamente a suo agio sul palco; i Masa, direttamente dal web (i due mattatori hanno portato in piazza la loro travolgente comicità, rendendo il pubblico protagonista dei loro sketch).

La musica poi ha invaso Piazza del Popolo per la seguitissima esibizione dei ballerini della scuola Studio dance Academy. Si è esibito anche Paolo Barabani, che ha vinto il premio della critica a San Remo nel 1982, coautore di alcuni successi di Pupo e dei Ricchi e Poveri accompagnato dai Labend gruppo composto da Napolitano; Mucci; Monopoli il quale, sempre con gli amici Napolitano e Mucci, ha presentato il suo ultimo lavoro discografico. Lo spettacolo ha avuto un enorme successo.

C’è stato poi un momento che ha reso omaggio al silenzioso lavoro che l’associazione settempedana ha portato avanti sin dalla sua nascita, tramite Antonio Napolitano e Ron, al secolo Rosalino Cellamare. E’ stato consegnato infatti all’Associazione 108 un piccolo attestato della Fondazione Lucio Dalla, per "l’ampio ed articolato impegno sociale, espressione di umanesimo, che li porta ad essere sempre attivi, con dedizione, generosità ed in modo totalmente disinteressato".

Comunicato stampa