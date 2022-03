"Gelateria dell’anno", Polo Nord di Casalbordino sesta in Italia e prima d’Abruzzo

Sesto posto in Italia e primo in Abruzzo. È il risultato di prestigio ottenuto dalla gelateria Polo Nord di Casalbordino nel concorso indetto per il sesto anno da Gastronauta, alias Davide Paolini, giornalista del Sole 24Ore. Un contest tra tutte le gelaterie italiane che quest'anno ha coinvolto oltre 70mila votanti che hanno eletto come miglior gelateria d'Italia Il Cannolo Siciliano di Roma.

La gelateria Polo Nord di Casalbordino di Cosimo e Maria Bello, per il terzo anno consecutivo, è risultata la prima tra le gelaterie d'Abruzzo ed ha conquistato il sesto posto nella classifica generale tra le oltre 800 gelaterie d'Italia che hanno partecipato al concorso del Gastronauta.

Il 15 ottobre la famiglia Bello sarà premiata da Paolini in occasione della kermesse enogastronomica di Milano Golosa mentre, nel mese di agosto, ci sarà una festa in piazza davanti alla gelateria.

"Siamo contenti di questo risultato perchè ancora una volta la Gelateria abruzzese si conferma tra le migliori gelaterie d’Italia certificate dall'autorevole Contest del Gastronauta - commenta Donato Troiano di Villalfonsina e direttore di InformaCibo, il magazine di Parma che ha sostenuto la gelateria Polo Nord durante tutto il periodo del concorso -. Ttto ciò dimostra il valore della qualità dei nostri prodotti trasformati dai nostri valenti artigiani del Gusto, come dimostra i successi dei Bello della gelateria Polo Nord”.

Tanta felicità da parte di Cosimo e Maria Bello: "Questo grandissimo e inaspettato risultato lo dobbiamo a tutti voi che ci avete votato da Casalbordino, dall’Abruzzo, dall’Italia e anche dall’estero. Siete stati veramente fondamentali per raggiungere questo importante traguardo.️ Ad agosto festeggeremo tutti insieme in gelateria”.

La classifica

1. Il Cannolo Siciliano - Roma

2. Gelateria Nonna Papera - Cantù

3. Il Gelataio - Vicenza

4. Pasticceria Gelateria Bar Winner - Gallico

5. Gelaterie Leoni - Cesena

6. Polo Nord - Casalbordino

7. Gelateria La Dolce Vita - Licata

8. Gelateria Serafini - Lavis

9. Le Mille Voglie - Specchia

10. Gelateria Cavallar - Cavareno