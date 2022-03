Scontro tra un’auto e uno scooter in via del Porto, ferito soccorso in eliambulanza

È stato trasportato a Pescara l'uomo che, nel pomeriggio di oggi, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'incrocio tra via Spataro e via del Porto. L'uomo, A.D.E. le sue iniziali, era in sella al suo scooter Yamahaa X-City quando c'è stato lo scontro, al centro della strada, con la Fiat 500X guidata da una donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario il suo trasferimento a Pescara in eliambulanza. Il ferito è rimasto sempre cosciente e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza verso la piazzola di viale Paul Harris dove è stato caricato a bordo dell'elicottero.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e gli agenti della polizia locale che, sulla base dei rilievi effettuati, ricostruiranno l'esatta dinamica di quanto accaduto.

seguono aggiornamenti