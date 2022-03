Incidente al bivio di Tufillo: auto si ribalta, conducente miracolosamente illeso

Un'auto si è ribaltata lungo la statale 650 Trignina oggi pomeriggio. L'allarme è scattato attorno alle 15,30.

La vettura si è capovolta, per cause da accertare, non lontano dal bivio di Tufillo.

La macchina è capovolta con il tettuccio su una cunetta laterale di scolo dell'acqua piovana. In corso gli interventi di soccorso. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

In base alle prime informazioni che giungono dal luogo dell'incidente, l'automobilista molisano che era al volante sarebbe rimasto praticamente illeso: solo qualche graffio.

In aggiornamento