Cultura, storia e personaggi nel nuovo numero del periodico dei Lions

Il 31 luglio inizierà la distribuzione del numero di agosto del periodico “San Salvo ieri-oggi-domani” edito dal Lions Club di San Salvo e diretto da Michele Molino.

"Quattro pagine - si legge in una nota dei Lions - zeppe di notizie, articoli e fotografie su temi ben differenti tra loro. Ecco i titoli principali: martelletto dei lions da Christian a Claudio; nonni ‘patrimonio dell’umanità’; E’ stata trovata la statua lignea di San Salvo; prova costume per Anna; nettarine cornute; Parisio con il numero 3889 sulla tuta; primo salvanese ad acquistare l’auto. Il mensile sarà distribuito gratis nelle edicole, nei pubblici esercizi , nei supermercati e in alcuni punti strategici. I soci hanno la possibilità di ricevere il giornale a domicilio".