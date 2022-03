Concerti di mezzanotte, il 2 agosto al via la nona edizione

Giovedì 2 agosto prenderà il via la nona edizione della rassegna “I Concerti di Mezzanotte” promossa, organizzata e sostenuta dalla Scuola Civica Musicale e dal Comune di Vasto, Assessorato alla Cultura.

Ad aprire “I Concerti di Mezzanotte” sarà Federico Sirianni, si proseguirà per altri dieci appuntamenti con Joy Garrison, Kelly Joyce e tanti altri musicisti che condivideranno il palco con alcuni dei docenti della Scuola Civica Musicale di Vasto.

Questa mattina, in municipio, alla conferenza stampa di presentazione del calendario della nuova edizione erano presenti l’assessore alla Cultura Giuseppe Forte, la presidente del C.D.A. della Scuola Civica Musicale Annamaria Di Paolo e il direttore artistico Raffaele Bellafronte.

“Con piacere - ha detto l’assessore Forte - mi accingo ad inaugurare questa nona edizione della manifestazione, che annovera la presenza di artisti di indubbia professionalità. Confermata anche quest’anno la scelta della splendida cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos, che accoglie ad ogni edizione turisti e tanti cittadini vastesi. L’orario scelto per l’inizio dei concerti, le 23:55 permette di intercettare una platea attenta e partecipe che desidera concludere le proprie giornate con eventi di qualità”.

“Ricordo - ha aggiunto Annamaria Di Paolo presidente del C.D.A. della Scuola Civica Musicale - che i concerti sono gratuiti. L’Amministrazione ha sempre creduto e continua a credere a questa rassegna. Gli artisti che suonano non chiedono il tradizionale cachet, che non potremmo permetterci, ma vengono incontro alle nostre esigenze”.

“La filosofia - ha concluso Raffaele Bellafronte - non cambia. Abbiamo scelto di dedicare uno spazio alla canzone d’autore. Il 7 agosto è previsto un bellissimo momento con la musica dal vivo e il cinema muto. Due grandi artisti abruzzesi, Gaeta e Ianieri daranno “suono” alle scene del film “The Strong Man (La grande sparata) diretto da Frank Capra”.

In caso di pioggia i concerti si terranno al Teatro Rossetti.

