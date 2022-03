Alla Vastese arriva il portiere Andrea Morelli. In settimana altri due test amichevoli

Prosegue la preparazione della Vastese in vista del campionato di serie D 2018/2019. Nel centro sportivo Il Soffio di Colledimezzo lo staff tecnico guidato da mister Ottavio Palladini con il suo vice Luigi Voltattorni, il preparatore atletico Riccardo Cantarini ed il preparatore dei portieri Giancarlo Beni, sta facendo lavorare sodo la squadra così da essere pronti all'avvio ufficiale della stagione.

Dopo l'amichevole di domenica sera contro la Salernitana [LEGGI] i biancorossi torneranno in campo venerdì 3 agosto contro il Piazzano, squadra che milita in Promozione, sul campo del centro sportivo Il Soffio. Poi, domenica 5 agosto, test a Celenza sul Trigno, contro la formazione del Trigno Celenza (campionato di Prima Categoria abruzzese).

Questa mattina alla rosa della Vastese si è aggiunto un nuovo portiere, il classe 99 Andrea Morelli, arrivato in prestito dal Lecce. Nella stagione scorsa ha difeso la porta del Team Altamura, collezionando 33 presenze in Serie D. In precedenza esperienze nei rispettivi settori giovanili tra Siena, Pescara e Sambenedettese.

Il giovane calciatore, dopo un passaggio allo stadio Aragona per la firma dell'accordo con la Vastese e la foto di rito con il co-presidente Pietro Scafetta ed al presidente Franco Bolami, ha già raggiunto la sede di Colledimezzo che ospita in questi giorni il ritiro precampionato della squadra.