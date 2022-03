Abusivismo, nuovo blitz sulla statale 16: sequestrato chiosco di frutta e verdura

Scatta un nuovo blitz anti abusivismo sulla statale 16. Le forze dell'ordine sono tornate in contrada San Tommaso, al confine con San Salvo, per sequestrare merce e chiosco a un venditore non autorizzato.

"Proseguono - si legge in una nota del comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - i controlli sul territorio per attività le attività dedite alla vendita di commercio abusivo. Questa mattina servizi congiunti di polizia locale, guardia di finanza e carabinieri hanno proceduto al controllo di un chiosco ubicato sulla statale 16 all'altezza del Camping Europa.

Al venditore F. L. P. di anni 40 di origine pugliesi, di cui è stata riscontrata la violazione delle norme sia sul commercio itinerante che a posto fisso, è stata confiscata tutta la merce, in particolare frutta e attrezzature connesse. Tutti i prodotti sono stati destinati ad associazioni caritatevoli no profit".