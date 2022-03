Per la Vastese prima uscita stagionale all’Aragona contro la Salernitana

Prima uscita stagionale per la Vastese che, dopo i primi giorni di preparazione a Colledmezzo, è tornata all'Aragona per affrontare in amichevole la Salernitana che si prepara ad essere protagonista nel campionato di serie B. Per mister Palladini, al debutto sulla panchina della Vastese, è stata l'occasione buona per far iniziare a giocare assieme i giocatori che formeranno l'ossatura della formazione biancorossa in campionato e testare sul campo movimenti e schemi su cui si è iniziato a lavorare in ritiro.

Ad aggiudicarsi la sfida sono stati i campani, con due gol per tempo, Casaola e Vuletich nel primo tempo, Palumbo e Bocalon nella ripresa. Ma Fiore e compagni non è mancata la voglia di far bene e iniziare a prendere fiducia in vista di una stagione dalle tante aspettative. Il tecnico biancorosso, nel corso del match, ha dato spazio a tutti gli uomini a sua disposizione che, da oggi, torneranno a sudare in ritiro. Domenica prossima secondo test per la Vastese che sarà impegnata a Celenza sul Trigno contro la formazione di casa.

Vastese - Salernitana 0-4

(24’pt Casasola, 37’pt Vuletich, 17’st Palumbo, 46’st Bocalon)

Vastese: Selva (1’st Alonzi; 39’st Di Rienzo), Colarieti(1’st Lombardo; 39’st Conti), Di Giacomo(1’st Scutti), D’Alessandro(1’st Pagliari), Molinari(1’st Iarocci), Del Duca(1’st De Meio), Napolano(1’st Giampaolo; 39’st Della Ventura), Stivaletta(1’st Di Pietro), Leonetti(1’st Shiba), Fiore(1’st Colitto; 29’st Polisena), Palestini(1’st Tafili; 39’st Pistillo). All: Palladini

Salernitana: Russo S., Pucino(1’st Di Roberto; 26’st Kalombo), Vitale, Gigliotti(1’st Perticone), Mantovani, Casasola, Castiglia(18’st Mazzarani), Palumbo(28’st Signorelli), Vuletich(29’st Perea), Odjer, Volpicelli(1’st Bocalon). A disposizione: Russo A., Galeotafiore, Granata, Lazzari, De Sarlo. All: Colantuono