Vittoria in casa per La Ciurma che conquista il 18° Palio Remiero - Memorial Antonio Ritucci

Vittoria di grinta e di cuore per La Ciurma Vasto nella 18ª edizione del Palio Remiero - 14° Memorial Antonio Ritucci, penultima tappa del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio. Il golfo di Vasto Marina ha ospitato per tutta la giornata gli equipaggi, cinque in campo maschile, cinque nel femminile, che si sono sfidati sulle imbarcazioni a 10 remi. Sulle due barche dell'associazione sportiva vastese, La Ciurma e Tonino Ritucci, in memoria del fondatore del gruppo di vogatori e animatore delle prime edizioni del Palio Remiero, le squadre si sono sfidate al mattino nella prima manche.

Poi, nel pomeriggio, la seconda manche nel campo di gara posizionato davanti al pontile dovendo fare i conti anche con le onde che hanno caratterizzato un po' tutta la giornata. Nella competizione femminile a conquistare il primo posto è stata la squadra de Il Palio Taranto (14'45.33) davanti a Mario Cervone Giovinazzo (15'04.84) e Lega Navale Molfetta (15'22.23). Dietro di loro La Ciurma Vasto (15'55.31) e Remuri Brindisi (16'07.69).

Nella competizione maschile c'è stata un'accesa finale tra gli equipaggi di Vasto e Giovinazzo, separati da appena due secondi a favore dei pugliesi dopo la prova del mattino. I vastesi, capitanati dal timoniere Filippo Ciccotosto, hanno disputato una gara all'attacco e hanno chiuso con un tempo complessivo di 18'19.34, staccando l'equipaggio del Mario Cervone Giovinazzo di oltre 20 secondi (18'47.16). Al terzo posto i Remuri Brindisi (19'24.00), poi Il Palio Taranto (19'34.78) e Lega Navale Molfetta (19'40-12).

Dopo le gare, coordinate dai giudici del Csi e assistite dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il presidente Luciano Claudio e gli altri responsabili de La Ciurma hanno premiato gli equipaggi giunti sul podio e ringraziato il Circolo Nautico Vasto per l'assistenza logistica ricevuta.

Domenica prossima ultima tappa del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio. I vastesi, ora secondi in classifica, proveranno ad andare all'assalto anche del trofeo.