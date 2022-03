Presentato in riva al mare "Black out" di Berti e Insabato

Venerdì 27 luglio presso lo stabilimento Priscilla di San Salvo Marina si è svolta la presentazione del romanzo Black out scritto a quattro mani dagli autori maremmani David Berti e Gaetano Insabato. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra la cartolibreria La Coccinella e il Premio San Salvo.

L’evento ha suscitato grande interesse nel pubblico anche grazie alla partecipazione di due ospiti d’eccezione: Gaetano Turrini, presidente dell’associazione Speranza-Hope for children e Caterina Besca coordinatrice del Progetto Syria entrambi coinvolti in prima linea in iniziative umanitarie a sostegno di famiglie e bambini che soffrono per guerre e povertà.

Il reading letterario a cura di Raffaella Zaccagna ha messo in evidenza alcuni passi salienti del libro: la leggenda dell’Innamorata di Capoliveri e la guerra in Siria. Silvia Daniele e Miriam Salladini hanno dialogato con gli ospiti.

“Quello di ieri sera è stato un evento che ha stabilito una collaborazione con Caterina e Gaetano. In autunno partirà un progetto che vedrà coinvolti i ragazzi di una scuola di scrittura. Gli elaborati formeranno un libro e il ricavato delle vendite sarà devoluto totalmente in beneficenza per sostenere le iniziative umanitarie” riferisce Miriam Salladini coordinatrice del progetto.