Le Pro Loco di Vasto e San Salvo insieme per il 2° Festival dell’artigianato creativo

Giovedì 9 agosto in piazza Rossetti a Vasto, dalle ore 17, debutta la seconda edizione del Festival dell'Artigianato Creativo organizzato dalla Pro Loco San Salvo e dalla Pro Loco Città del Vasto patrocinata dal Comune di Vasto con il contributo di Western Saloon, Farmacia Di Croce, KeyIdea e Il Chicco by Camillo.

Possono aderire tutti i creativi, hobbisti e artigiani, scultori, pittori, artisti tutti senza partita iva nonchè le associazioni.

Per prenotarsi bisogna compilare il regolamento del festival, essere in possesso del tesserino degli hobbisti della Regione Abruzzo e versare la quota di partecipazione entro il 7 agosto. Gli espositori possono organizzare corsi creativi per bambini.

I moduli di adesione si possono trovare nella sede della Pro Loco San Salvo in via Martiri d'Ungheria 4, oppure presso il punto Informativo Turistico a Vasto Marina oppure presso lo stand delle Perline Creative il sabato e la domenica dalle 19 nel mercatino "L'Arte del Saper Fare"a San Salvo Marina in Via A. Vespucci.

INFORMAZIONI

Prolocosansalvo@gmail.com - 3898936536

Prolocovasto@gmail.com - 3483939050