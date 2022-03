Via Donizetti, marciapiede al di sotto dell’asfalto e disseminato di buche

In alcuni punti, la strada è più alta del marciapiede. Anzi, il marciapiede, di fatto, non esiste più.

Questa è via Donizetti: il tratto di statale 16 che attraversa la parte nord di Vasto Marina, tra l'incrocio con l'Istonia (la strada provinciale che conduce a Vasto alta) e l'intersezione con via Puccini e via Ragusa.

Qui il marciapiede non è stato mai ricostruito. In alcuni punti, è allo stesso livello dell'asfalto, in altri al di sotto. Ovunque, in questi cento metri, la stradina pedonale è disseminata di buche.

La manutenzione manca da almeno trent'anni. I residenti lamentano di dover fare lo slalom per evitare di cadere nei fossi. Ma, per schivare le buche, i pedoni spesso sono costretti a sporgersi verso la statale, con auto e camion che transitano continuamente.