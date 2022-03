San Salvo, in 10 si contendono il premio letterario "Raffaele Artese"

Piazza Giovanni XXIII, con l’eclissi di luna in corso e i pregevoli brani del “duoTTango” di Elena Arcinii e Gabriele Basilico, ha fatto da teatro alla giuria tecnica del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo (composta da Silvana Marcucci, Silvia Daniele, Marianna Della Penna, Antonella Spadaccini, Roberta Ruggieri, Miriam Salladini, Davide Carulli, Laura D’Angelo) per la proclamazione dei romanzieri finalisti della VI Edizione (2018) del concorso.

Questi i loro nomi (e l’opera), in assoluto ordine alfabetico:

Paolo Borsoni, Per tre cose vale la pena di vivere, Edizioni ETS, Pisa 2017.

Stefano Corbetta, Le coccinelle non hanno paura, Morellini Editore, Milano 2017.

Filippo De Matteis, Cuori di seppia, Elliot Edizioni, Roma 2017.

Davide Ficarra, Milza Blues, Navarra Editore, Palermo 2017.

Silva Gentilini, Le formiche non hanno le ali, Mondadori Electa, Milano 2017.

Peppe Millanta, Vinpeel degli orizzonti, Neo Edizioni, Castel di Sangro 2017.

Mirko Sabatino, L’estate muore giovane, Ed. Nottetempo, Milano 2018.

Isabella Schiavone, Lunavulcano, Lastaria Edizioni, Roma 2017.

Antonello Soriga, Nel pozzo, Antonio Tombolini Editore, Loreto Ancona 2017.

Roberto Todisco, Jimmy l’Americano, Elliot Edizioni, Roma 2017.

La serata è stata allietata dal complesso bandistico Città di San Salvo, diretto da Antonio Bonanni, che, con “Notte Americana”, ha proposto un mix di brani di grandi autori e musiche da film del Nuovo Continente.

Molto apprezzato dal pubblico sia il concerto che la Festa del libro, l’esposizione dei librai di San Salvo. Soddisfatti l’amministrazione comunale e il Lions Club San Salvo. La proclamazione dei tre vincitori della giuria tecnica e del vincitore della giuria popolare avverrà il prossimo 23 agosto, in piazza San Vitale a San Salvo