Trignina, tragico scontro tra 2 auto e un camion: morto 39enne di Vasto, 2 feriti

Un gravissimo incidente si è verificato sulla strada statale 650 Trignina poco prima delle 6.

La dinamica è ancora da ricostruire, l'impatto, avvenuto al chilometro 66, ha coinvolto un camion, guidato da un cinquantenne di Napoli, che viaggiava verso la costa, e due auto (una Fiat Punto e un'Alfa Romeo Giulietta) che, invece, sembra procedessero in direzione Isernia.

Ad avere la peggio è stato l'occupante della Punto, un trentanovenne originario di Palmoli e residente a Vasto, Luca Cormani, morto sul colpo.

In base alle prime informazioni, l'uomo stava percorrendo la Fondovalle Trigno per andare al lavoro alla Granito Forte, azienda che produce gres porcellanato per pavimenti a Fresagrandinaria.

Le automobili sono state completamente distrutte dall'impatto. Gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale. Il ventiquattrenne di Ortona che era al volante della Giulietta si è fratturato polso e gomito.

Sul posto si sono portati subito i medici del 118, i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di Fresagrandinaria. I militari hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha aperto un fascicolo d'inchiesta per chiarire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia, che verrà eseguita dall'equipe del dottor Pietro Falco nell'Istituto di medicina legale di Chieti, dove è stato trasferito il corpo senza vita dell'uomo, che a settembre avrebbe compiuto 40 anni.