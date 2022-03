Donna trovata morta in casa, disposta l’autopsia per chiarire le cause

Sarà necessaria l'autopsia per chiarire le cause del decesso di una donna di 71 anni, F.C. le sue iniziali, trovata morta ieri sera nella sua abitazione in una traversa di corso Mazzini, nei pressi di piazza Verdi. A chiamare i soccorsi è stato il marito che l'ha trovata riversa a terra.

Vani sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 poichè la donna era già priva di vita. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna, dopo aver avuto un malore, sia caduta battendo la faccia a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto che, su disposizione del sostituto procuratore Michele Pecoraro, hanno effettuato i rilievi nell'abitazione per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

A fare chiarezza sul decesso della donna sarà l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni a Chieti, dove la salma è stata trasferita ieri sera.