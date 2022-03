A Palmoli il 9 e 10 agosto l’imperdibile appuntamento con il 15° Ventricina Party

La Ventricina è in festa a Palmoli! È arrivato alla 15ª edizione il Ventricina Party, evento gastronomico imperdibile dell'estate che si svolge ogni anno il 9 e 10 agosto.

Quando, quindici anni fa, la Pro Loco di Palmoli ha pensato ad uno dei prodotti tipici del paese da far gustare in una sagra la scelta non poteva cadere che sulla ventricina. Nel nostro paese si chiama viscich perchè nell’antica tradizione si insaccavano nella vescica le parti nobili del maiale che venivano tagliate a punta di coltello a pezzi grossi (le polpe). E mi raccomando… il taglio si fa nella direzione delle fibre perchè altrimenti gli anziani si arrabbiano quando si prepara il maiale! La carne veniva poi speziata con pepe rosso dolce, sale e semi di finocchio selvatico. Il salume che ne usciva era grande e non si tagliava ma si apriva nel periodo della trebbiatura e ogni contadino prendeva con la forchetta il proprio pezzo.

Oggi mettiamo tutto il nostro impegno per mantenere questo spirito delle cose fatte bene e soprattutto buone, cercando di rispettare la ricetta originale, altrimenti, come un tempo, gli anziani si arrabbiamo e non lo nascondono di certo. Cerchiamo di trasmettere quella che era la festa in occasione della preparazione del maiale che in ogni casa del paese portava balli, musica e tanta allegria. Ecco perchè la ventricina è in festa!

Per questo abbiamo pensato, oltre alla degustazione della ventricina prodotta a Palmoli, di elaborare un menù con un prodotto ed una tradizione particolare che si faceva nelle case, ovvero quella di cuocere sulla brace la polpa della ventricina prima di insaccarla. Era un modo gustoso per controllare se la carne era del giusto sapore prima di trasformarla in viscich.

Ancora oggi la carne, cotta sulle braci ardenti e portata subito ai tavoli, rilascia ed esalta sapori che l’hanno fatta apprezzare in tutti questi anni. Nel menù del Ventricina Party, il 9 e 10 agosto troverete una porzione di polpa alla brace accompagnata dal classico tortarello, una bibita e un dolcetto. Al mangiare (l'apertura degli stand è prevista per le 19.30) uniamo sempre il divertimento con la musica dal vivo, ed una ambientazione unica. Infatti il meraviglioso cortile del castello Marchesale di Palmoli diventa una grande sala all’aperto dove si può gustare il menù, chiacchierare e brindare, sotto l’occhio vigile della torre del castello.

Quest'anno ad allietare i nostri ospiti ci saranno gli Arditi Instabili e I Fermentati; la musica, poi, seguirà per entrambe le serate con i dj set di Blackout.

E, quando hai finito di mangiare, ballare, cantare, puoi fare un giro nel bellissimo museo all’interno dei locali storici del castello, o una passeggiata per digerire nei giardini pubblici con parco giochi per i bimbi per trascorrere una serata nel nostro borgo di Palmoli.

Vi aspettiamo!