Taglio del nastro per il ’Parco Verde’ a Vasto Marina: spazio riqualificato e dedicato al tennis

Taglio del nastro ieri sera a Vasto Marina per il Parco Verde, spazio riqualificato all'interno del complesso Fortunato, lungo la statale 16. Ad aggiudicarsi il bando di gestione pluriennale dei due campi sportivi di proprietà comunale è stata l'associazione sportiva Promo Tennis che, negli ultimi mesi, ha operato già i primi lavori di riqualificazione. In particolare, uno dei due campi da tennis, è stato rinnovato con una superficie all'avanguardia (la stessa utilizzata nei tornei internazionali) molto gradita dai tennisti che hanno già avuto modo di testarla.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Francesco Menna, con il vice sindaco Giuseppe Forte, gli assessori Luigi Marcello e Gabriele Barisano, e il consigliere regionale Pietro Smargiassi. Il presidente della Promo Tennis, Pino D'Alessandro, ha rivolto i suoi ringraziamenti a tutti coloro che, nei 20 anni di storia della società sportiva, hanno messo in campo tanta passione e tanto impegno sottolineando che "investire nello sport è importante perchè aiuta la nostra società ad investire meno denaro nelle spese per la sanità. Una corretta pratica sportiva aiuta a vivere meglio". Ha poi voluto ringraziare anche tutte le ditte e le persone che hanno lavorato per la riqualificazione del Parco Verde.

Poi gli interventi del sindaco Menna, del consigliere regionale Smargiassi e degli assessori comunali che, nel complimentarsi con la Promo Tennis per il lavoro fatto, hanno rivolto il loro pensiero ai tanti giovani atleti schierati in campo affinchè perseverino nella loro passione sportiva che potrà portarli a raggiungere traguardi importanti.

Le premiazioni. In una serata di festa la Promo Tennis ha reso onore ai suoi atleti che si sono distinti durante la passata stagione agonistica. Sono stati premiati i bambini terzi classificati nel Campionato Superorange provinciale, Giulia Bordoni, Nicolas Totaro e Carola Marchesani, e i terzi classificati nel Campionato green, Andrea Radoccia, Francesco Di Foglio, Cinzia Bacceli ed Elisa Riganese. Spazio poi alla formazione under 18, vicecampione regionale, alla squadra femminile che ha conquistato la promozione in D1 e alla squadra maschile che, anche quest'anno, ha ottenuto la salvezza in serie C. Una targa è stata consegnata anche a Giuseppe Checchia, protagonista del 2018 con tanti tornei vinti. Infine le targhe per la Social Tennis team Cup, torneo con oltre 100 partecipanti che ha visto premiare i vincitori e la squadra più social.

Il Parco Verde, che già nei giorni scorsi ha accolto i primi corsi per ragazzi, punta a diventare un importante polo di attrazione per le attività sportive a Vasto Marina non solo nella stagione estiva ma, attraverso futuri investimenti, anche nei mesi invernali.