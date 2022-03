Scrittori in Piazza, Gaetano Appeso presenta "Mesoamerica. Sulle tracce del serpente piumato"

Nuovo appuntamento per Scrittori in Piazza. Questo sabato 28 luglio dalle 21.30, ospite della Nuova Libreria in Piazza Barbacani sarà Gaetano Appeso che presenterà il suo libro Mesoamerica. Sulle tracce del serpente piumato edito da Dellisanti. A dialogare con lui Sara Del Vecchio.

Gaetano Appeso, nato a Taranto nel 1978, laureato in Scienze organizzative e gestionali, Ufficiale della Marina Militare Italiana, ha partecipato a diverse missioni di pace in Africa e Asia. La passione per l'archeologia e l'amore per tutte le culture lo hanno portato a viaggiare in zone remote del nostro pianeta.

Mesoamerica è il racconto del viaggio da lui compiuto "in un territorio segnato da profonde diversità etniche e culturali, dove la natura domina estese aree geografiche ed è ancora possibile orientarsi seguendo una stella. I teschi aztechi si avvicendano alle piramidi maya e alle chiese coloniali spagnole, in un vortice di fascino e mistero."