Palmoli, "Pacchianelle e granoppoli" in sfilata per la Madonna del Carmine. Stasera la Bandabardò

Fede e tradizione continuano a intrecciarsi a Palmoli nella sfilata delle "Pacchianelle e dei granoppoli" in onore della Madonna del Carmine.

Stamattina tanti partecipanti hanno indossato i costumi tipici abruzzesi per far rivivere questa tradizione che si perde nella notte dei tempi. Numerosi sono stati anche i carri che hanno riprodotto scene di vita passata. La processione è partita poco dopo le 9 da via Roma, tutti i fedeli hanno portato doni alla Madonna che saranno venduti questo pomeriggio nella partecipata asta pubblica.

Il corteo si è concluso davanti al castello medievale dove c'è stata poi una piccola parentesi gastronomica prima della funzione religiosa.

La festa proseguirà stasera con il concerto gratuito della Bandabardo che si terrà in piazza Michele Pinti alle 22.