Domenica la prima uscita della Vastese, all’Aragona arriva la Salernitana

Domenica 29 luglio, allo Stadio Aragona, Vastese e Salernitana si sfideranno in una partita in programma alle ore 20.30.

La Salernitana di Stefano Colantuono è in ritiro in questi giorni in Abruzzo, a Rivisondoli; sarà la prima occasione per vedere all’opera e conoscere meglio il rinnovato gruppo della Vastese affidato alla guida tecnica di mister Ottavio Palladini.

Il prezzo unico fissato per l’ingresso all’Aragona è di 10 euro con tifosi e sportivi ospiti che troveranno posto nella Curva Tobruk e i sostenitori di casa nella Curva d’Avalos. I biglietti potranno essere acquistati direttamente ai botteghini di via San Michele e via Tobruk.