San Salvo, il 27 luglio la "Festa del libro" e la proclamazione dei finalisti del "Premio Artese"

Venerdì 27 luglio, in piazza Giovanni XIII a San Salvo, si terrà la prima delle due manifestazioni estive del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo”.

Si tratta di una Festa del libro, un momento dedicato alla promozione della narrativa, nello specifico, e della scrittura a stampa più in generale. Saranno presenti come espositori – dalle ore 20.30 e fino alle ore 24.00 – i librai di San Salvo (Carta e Penna, Cartolibreria dello Stadio, Il Papiro, Herzog bookbar caffè letterario, La Coccinella. In questo contesto, il Direttivo e la Giuria del Premio presenteranno - nelle ore 21/22.00, con alcuni interventi musicali del “dueTTango” di Elena Arcinii e Gabriele Basilico - gli autori e i rispettivi romanzi finalisti della VI edizione.

Seguirà infine, alle ore 22.00, Notte Americana, un concerto del complesso bandistico Città di San Salvo. Diretto dal maestro Antonio Bonanni, il complesso bandistico proporrà una sintesi di brani musicali riguardanti sia la cultura e la tradizione dell’America del Nord che del Sud.

Il direttivo del Premio Raffaele Artese - Città di San Salvo ringrazia il Lions Club e il Comune di San Salvo per la continuità dell’impegno a favore del concorso letterario, e tutti gli sponsor (R.M. Italia, TCM Group, Teamservice-Vasto, Ditta Pavone, Centro Studi Daidalos, Marinelli Umberto, Spaceland agenzia viaggi, Il Gioiello, D’Agostino Gastronomia, Casa in Centro, Casina delle Rose, Osteria Del Padre, Cartoleria dello Stadio, Farmacia Di Nardo, Di Pierro Costruzioni, Supermercato G.M. Raspa Conad) che quest’anno hanno consentito il nuovo logo e la possibilità di tenere l’evento del 27 luglio, che arricchisce il Premiosansalvo ma soprattutto che amplia il contatto e lo scambio tra scrittori, libri e pubblico interessato.

La manifestazione finale di premiazione dei vincitori si terrà il 23 agosto, alle ore 21.00, in piazza San Vitale a San Salvo.