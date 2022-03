Da Trieste a Ventimiglia in cerca di storie da raccontare: tappa a Vasto per Lorenzo Scaraggi

Da Trieste a Ventimiglia sul camper Vostok in cerca di storie da raccontare. È il viaggio di Lorenzo Scaraggi, giornalista, fotografo e videomaker pugliese che sta ripercorrendo (al contrario) le orme di Pierpaolo Pasolini percorrendo le coste italiane per raccontarne luoghi e persone. Si chiama #lungomareitalia questa interessante avventura in cui Scaraggi, che non è nuovo a viaggi in solitaria, ha modo quotidianamente di incontrare storie affascinanti e luoghi fantastici, spesso poco conosciuti al "pubblico di massa".

Il suo viaggio viene raccontato sulla pagina facebook Vostok100k [CLICCA QUI] e sul gruppo La Ciurma di Vostok [CLICCA QUI. Ogni giorno ci sono foto, video e le dirette insieme ai tanti personaggi da lui incontrati. Ma #lungomareitalia ha raccolto anche l'interesse di Radio 2 che, tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e vneredì), alle 11.10 ospita Lorenzo Scaraggi per raccontare una tappa del suo viaggio.

Nell'attraversare l'Abruzzo Lorenzo si è fermato ieri a Vasto, parcheggiando il suo Vostok sul promontorio che sovrasta Bagni Vittoria, dove è stato accolto da Luigi ed Elisabetta. C'è stata anche una tappa a San Salvo, dove è stato accolto da Marco Rapino che lo ha accompagnato nell'esplorazione dell'acquedotto romano ipogeo [CLICCA QUI]. E poi l'incontro con l'associazione Civico Zero [CLICCA QUI], creata da Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti e che ha visto le due realtà unite in una sorta di "gemellaggio tra camper" (anche Civico Zero svolge le sue attività in modo itinerante).

Ieri mattina abbiamo incontrato Lorenzo Scaraggi a bordo di Vostok per farci raccontare del suo progetto e della sua tappa abruzzese, vissuta tra il fascino dei trabocchi e la conoscenza di tante persone con storie da raccontare.