Consiglio comunale, a fine mese la seduta sull’assestamento di bilancio

La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale. A darne notizia è il presidente, Mauro Del Piano.

L'assise civica si terrà in seduta di prima convocazione lunedì 30 luglio, alle 10, ed in seconda convocazione martedì 31 luglio alle 9.

Questi i punti all'ordine del giorno:

Interrogazioni ed Interpellanze:

- interrogazione presentata il 12.06.2018, n. 31328 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro, sui Costi delle Istituzioni culturali e dei rispettivi direttori”;

- interrogazione presentata il 14.06.2018, n. 32030 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo, avente ad oggetto “Sponsorizzazione Pontile Vasto Marina”;

-interrogazione presentata il 19.06.2018, n. 33129 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi, sulla Modifica della distribuzione delle farmacie nel territorio di Vasto;

- interrogazione presentata il 19.06.2018, n. 33130 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi, su Alcune perizie di variante a opere pubbliche in realizzazione nel territorio di Vasto;

- interrogazione presentata il 28.06.2018, n. 35461 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, sui divieti di balneazione;

-interrogazione presentata il 09.07.2018, n. 33129 di prot., dal consigliere Alessandra Cappa, sull’ Affidamento esterno dei servizi cimiteriali;

-interpellanza presentata il 10.07.2018, n. 37898 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente ad oggetto “Spiaggia di Punta Penna 6”;

-interrogazione presentata il 16.07.2018, n. 39116 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, sull’ Utilizzo di palazzo d’Avalos in occasione del Festival della ventricina”;

-interpellanza presentata il 19.07.2018, n. 39716 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, sul Commercio abusivo a Vasto Marina;

- interrogazione presentata il 20.07.2018, n. 39998 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero, sui Servizi affidati alle Cooperative “Matrix” e “Pianeti Diversi” in ordine alla gestione dello SPRAR;

- interrogazione presentata il 24.07.2018, n. 40510 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni sugli impianti semaforici di Viale Paul Harris e Incrocio SS16 – Via Ragusa – Via Donizetti e Via Puccini (Vasto Marina);

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ratifica della deliberazione di G.C. n. 201 del 12.07.2018 –“Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Annualità 2018”;

Mozione presentata il 29.06.2018, n. 35751 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero ed altri inerente la Tutela della sanità vastese;

Mozione presentata il 17.07.2018, n. 39269 di prot., dai consiglieri Simone Lembo ed altri sulla “Legge Regionale 2 luglio 2018 avente ad oggetto: ‘Norma per il miglior utilizzo delle aree industriali degli ex consorzi” – provvedimenti”

Mozione presentata il 19.07.2018, n. 39717 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi relativa all’Esame ed approvazione proposta di riorganizzazione dell’Avvocatura Comunale.

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2019/2021 – Deliberazione (art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) – Presentazione.

Mozione presentata il 20.07.2018, n. 40015 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo relativa alla Gestione del verde pubblico.

Mozione presentata il 20.07.2018, n. 40017 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo avente ad oggetto “Street Art”.

"A norma dell’art. 38 e ss. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del combinato disposto, dell’art. 54 dello Statuto Comunale e dell’art. 41 ss. del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - si legge in una nota di Del Piano - si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala G. Vennitti della Residenza Municipale, il giorno 30 luglio 2018 alle ore 10,00, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato Ordine del Giorno. Si comunica che, qualora la seduta di 1^ Convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, quella di 2^ Convocazione si terrà il giorno 31 luglio 2018 alle ore 09,00, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo. Si avvisa che durante i giorni di adunanza si osserverà la seguente sospensione temporanea: dalle ore 13,30 alle ore 15,00".