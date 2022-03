Avis e Admo in spiaggia per promuovere la donazione di sangue e cellule staminali

Domenica 29 luglio l'Avis di Vasto e la sezione di Vasto dell'Admo saranno sulla spiaggia di Punta Penna per una giornata di sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali e di sangue. Dalle 10 i volontari delle due associazioni saranno presenti con un gazebo all'ingresso della Riserva e, oltre a dare informazioni sulle modalità di iscrizione e di donazione, offriranno un ristoro.

Inoltre, sarà presente il personale sanitario del centro trasfusionale dell'ospedale San Pio di Vasto per effettuare i prelievi salivari ai giovani fra i 18 e 35 anni che vogliono diventare potenziali donatori di cellule staminali da midollo osseo. "Basta un piccolo gesto per salvare una vita - commentano i volontari -. Nella nostra zona già 5 donatrici hanno salvato cinque vite donando le proprie cellule staminali a malati di leucemie e linfomi, e ogni giorno decine di donatori di sangue si recano presso il centro trasfusionale per donare gratuitamente il proprio sangue".

La giornata si concluderà con il concerto, alle 19, del CORDAminazioniDUO, con Davide Di Ienno alla chitarra e Tiziano Palladino al mandolino.