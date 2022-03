Associazione San Paolo, aperte le iscrizioni per il torneo di burraco

Sono aperte le iscrizioni al 1° Torneo di burraco La famiglia, organizzato dall'Associazione comunale San Paolo di Vasto.

"Possono partecipare - spiegano il presidente, Antonio Lanfranco, e il segretario, Basso Ritucci - i soci, i loro familiari e gli amici. La quota d'iscrizione è di 4 euro per ciascun partecipante. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio 2018, l'inizio del torneo è fissato per il 1° agosto 2018. I giocatori che comporranno i tavoli saranno sorteggiati, altresì vale per le coppie. E' vietato, nel modo più assoluto, sostare nei pressi dei tavoli da gioco. Le fasi finali si svolgeranno sabato 4 agosto. I primi e i secondi classificati verranno premiati con coppe".