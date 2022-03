Vestiti, borse e scarpe contraffatti: Fiamme gialle sequestrano 360 pezzi, valgono 14mila euro

Scattano i controlli anti abusivismo e merci taroccate sulla riviera di Vasto.

Il 18 luglio a Vasto Marina e in località Buonanotte, al confine con San Salvo, "i militari appartenenti alle Fiamme Gialle di Vasto e Lanciano - si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti - nell’attuare il piano straordinario a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, hanno effettuato il sequestro di circa 360 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, tra cui borse, scarpe, foulard e borsellini riportanti il logo di rinomati marchi nazionali ed internazionali abilmente contraffatti, per un valore complessivo di circa 14mila euro.

L’operazione di servizio risponde alle direttive emanate di recente dal Ministero dell’Interno e coordinate dalla Prefettura di Chieti che vedranno una ulteriore intensificazione dei controlli durante tutto il periodo estivo, con anche il contributo importante della polizia locale e delle altre forze di polizia".

Nei giorni scorsi, il prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha riunito i comandanti delle forze dell'ordine, cui ha chiesto di intensificare le operazioni contro il commercio abusivo e la contraffazione.