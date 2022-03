Per i piloti del DDC Racing Team buoni piazzamenti nella tappa del campionato motocross

Ottimi riscontri per il DDC Racing Team nella terza prova regionale Abruzzo-Marche-Umbria di motocross FMI che si è svolta sul crossodromo Gina Libani Repetti a Esanatoglia, in provincia di Macerata. In gara Daniele Di Cicco #200 Cat MX1 Expert, Fabio D'Ugo, #7 Cat MX2 Veteran, Antonio De Filippis #27 Cat MX challenge e Giovanni Di Odoardo #164 Cat MX2 Veteran. Il Crossodromo “Gina Libani Repetti” , una delle piste più antiche e storiche d’Italia, è estremamente tradizionale ed in alcuni punti, notevolmente veloce con curve veramente tecniche in contropendenza dove uscire veloci risulta molto impegnativo. La pista è adagiata tra due promontori che ne determinano un andamento sali/scendi veramente accentuato. Con un fondo misto ghiaia e ricco di pietre, per i piloti è buona norma non seguire chi sta davanti nella stessa traiettoria al fine di evitare micidiali sassate.

Di Cicco, appena rientrato dalla Grecia dove ha partecipato alla tappa del campionato europeo supermotard, dove ha conquistato un soddisfacente 17° posto, ha gareggiato nella batteria con piloti MX1 Élite, Fast, Expert e Rider. Dopo due manchese spettacolari il capitano del team ha chiuso con il 5° posto nella sua categoria MX1 Expert. Antonio De Filippis continua la sua ascesa nel campionato regionale FMI facendosi notare già dalle qualifiche di giornata con un nono tempo su 30 piloti. Gara 1 per lui termina con un quarto posto, gara 2 termina con un sesto posto combattutissimo che lo porta ad essere in quarta posizione nella classifica generale della categoria MX challenge. Nella categoria Veteran, Fabio D’Ugo ha ottenuto un nono posto in gara 1 su 15 partenti e un 10° posto in di giornata in categoria MX2 Veteran. Per Giovanni Di Odoardo settimo posto di giornata in Mx1 Veteran.