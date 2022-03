Andrea Ianez vince il Premio letterario ’San Tommaso d’Aquino’ con "Sette foglie di oleandro"

Grande soddisfazione per Andrea Ianez, 36enne artista vastese, che ha vinto la prima edizione del Premio Letterario Internazionale “San Tommaso d’Aquino”, di Mercato San Severino, istituito in collaborazione con “Raitolibri”, vetrina letteraria itinerante coordinata da Francesco Grillo. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 4 agosto in piazza Imperio. "Un riconoscimento morale per le forme espressive di scrittore e cantante", questa la motivazione espressa dalla giuria.

Ianez ha conquistato l'importante riconoscimento nella sezione Giallo del premio letterario con il suo romanzo d'esordio, Sette foglie di Oleandro [LEGGI], edito da Lupieditore, casa editrice che ne ha scoperto e valorizzato il talento. L'artista vastese era arrivato alla pubblicazione dopo aver vinto un concorso indetto dalla stessa casa editrice Lupieditore che, ora, lo sta accompagnando nel suo percorso di promozione del romanzo.