Acquereli In/Versi: quarto successo per la mostra delle sorelle Piccirilli e del pittore Basciano

E' estremamente positivo anche quest'anno il bilancio di Acquerelli In/Versi la mostra, giunta alla quarta edizione. delle sorelle Lucia e Filomena Piccirilli, rispettivamente acquerellista e scrittrice, e del pittore Luciano Basciano.

"Esporre - raccontano Lucia e Filomena - ci dà il privilegio di vivere in diretta le reazioni dei visitatori, di spiarne la commozione, di origliarne i commenti, di assorbirne le emozioni, di arricchirci. Molti fra i visitatori hanno colto il legame di radicale essenzialità che lega gli acquerelli ai versi, poiché gli acquerelli non avrebbero senso senza i versi e i versi non avrebbero senso senza gli acquerelli. Inoltre esporre ci offre l’opportunità di raccontare la bellezza dell’Abruzzo, in quanto le nostre opere traggono ispirazione perlopiù dagli incantevoli scorci che si possono ammirare lungo la Costa dei Trabocchi, dai prolifici vigneti pollutresi, dall’incontaminata bellezza del nostro territorio. E’ stato emozionante poter raccontare a dei canadesi, a degli australiani e a dei norvegesi le tradizioni pollutresi del lancio dei taralli e della cottura delle fave".