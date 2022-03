Vasto Marina, i lavori nell’ex stazione inizieranno a settembre

La Via Verde della Costa dei Trabocchi passerà per Vasto in autunno.

Inizieranno a settembre, nella ex stazione ferroviaria di Vasto Marina, i lavori di costruzione della pista ciclopedonale sulla ferrovia adriatica dismessa: 42 chilometri in tutto, da Ortona a San Salvo.

A chiarire i tempi d'intervento è l'architetto della Provincia, Valerio Ursini, responsabile unico del procedimento per la realizzazione della Via Verde.

La presenza del recinto del cantiere all'interno del parcheggio del vecchio scalo di piazza Fiume, con il conseguente restringimento degli spazi, manda il traffico in tilt nei giorni più affollati e suscita proteste.