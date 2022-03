San Salvo, la "Buona novella" di De Andrè in piazza San Vitale

Riflettori accesi in piazza San Vitale per il recital prodotto dal Comune di San Salvo in collaborazione con l’Associazione culturale giovani musicisti. Con la direzione artistica di Nicola Civitarese domani sera martedì 24 luglio alle ore 21.00 andrà in scena La Buona Novella, su un testo scritto da Fabrizio De André e gli arrangiamenti della Pfm, tratto dall’omonimo album del cantautore genovese ispirato dalla lettura di alcuni vangeli apocrifi (in particolare, come riportato nelle note di copertina, dal Protovangelo di Giacomo e dal Vangelo arabo dell’infanzia di Gesù), pubblicato nell'autunno del 1970.

Le voci soliste di Anna Santoro, Davide Pettinari, Loriano Raspa, Lucia Busiello, Mario Torricella e Mirna Salvatore saranno accompagnate dal vivo da una band composta da Andrea Simone Palumbo (flauto traverso), Santino Stinziani (chitarra), Roberto Zinni (tastiere), Andrea De Filippis (basso) e Diego Stinziani (batteria) tutti artisti provenienti dal Conservatorio. Voce narrante dell’attrice Patrizia Corvino, service audio e luci Domenico Monaco (Modsart) e videoproiezioni durante lo spettacolo.

Dalla drammaturgia di Fabrizio De André nasce un recital che “completa” il viaggio di De André intorno alla vita e morte di Gesù. In questo spettacolo di inseriscono i monologhi di Patrizia Corvino, pieni di ironia e candore, sulla nascita e infanzia di Maria e di Gesù.

Il lavoro curato da Nicola Civitarese verrà rappresentato mercoledì 25 luglio nel cortile di Palazzo d’Avalos a Vasto per quello che potrebbe diventare l’inizio di una serie di spettacoli itineranti alla riscoperta di una Faber più intimo considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi di cui il prossimo anno ricorre il ventennale dalla morte.