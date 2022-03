Del Moro: "Incidente, la bici era stata rimossa dal luogo del sinistro"

"Stiamo facendo tutte le verifiche. Non ci sono filmati che possano aiutarci ad accertare la dinamica. Nella ricostruzione dell'accaduto, stiamo valutando tutti gli elementi di indagine e ogni aspetto, compreso il fatto che la bici, dopo l'incidente, non era sul posto. Era stata portata via, quindi stiamo accertando anche il perché di questa circostanza". Contattato da Zonalocale, il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro, parla degli accertamenti in corso sull'incidente avvenuto ieri in viale Dalmazia. Un ciclista 25enne è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove i medici gli hanno riscontrato una lesione alla colonna vertebrale.

In assenza di video, l'indagine prosegue attraverso l'acquisizione delle testimonianze: "Stiamo contattando anche i compagni del giovane, visto che, al momento in cui si è verificato il fatto, non era solo, ma percorreva la strada insieme a un gruppo di ciclisti", spiega Del Moro.

In redazione sono giunte in mattinata alcune precisazioni per conto di una persona coinvolta nell'incidente, secondo cui si è trattato di una caduta e non di un investimento. Un'ipotesi di cui avevamo dato conto anche nella prima notizia relativa all'accaduto. Ne diamo notizia per la necessaria completezza e correttezza dell'informazione, precisando, a nostra volta, che non è nostra intenzione sostituirci alle autorità competenti. Sull'accaduto, inoltre, Del Moro non si sbilancia: "Stiamo ricostruendo la dinamica del sinistro. E' un'indagine che si svolge su una pluralità di elementi".