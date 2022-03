Dai trionfi di Matarazzo e Marinangeli ai 91 anni di Casolino: i successi del Trofeo Città di Vasto

E' stata un successo la prima edizione del Trofeo di nuoto Città del Vasto, che si è svolto nel fine settimana nelle acque antistanti il lido da Fernando a Vasto Marina con 76 partecipanti provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Campania.

Sono stati il pescarese Alessio Matarazzo e la ventunenne di Ancona Ludovica Marinangeli ad aggiudicarsi il primo posto tra gli agonisti della competizione valevole per il Campionato italiano di mezzofondo in acque libere organizzata dall’ Associazione sportiva H2O Histonium,società satellite dell'H2O SPORT del presidente Massimo Tucci, che gestisce attualmente la Piscina Comunale di Vasto. La gara si è svolta su un percorso di 3 chilometri ed è stata aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. delle categorie dagli esordienti A ai Master.

Tra gli evergreen, spicca la partecipazione di Antonio Casolino, 91 anni, atleta di Termoli che è arrivato sulla spiaggia di Vasto preceduto dalla sua fama e non ha deluso le aspettative del numeroso pubblico.

Tra i partecipanti, anche Walter Coccia, presidente dell'H2O Histonium. Per i vastesi, due medaglie d'argento nella categoria Master: una a testa per Pietro Bozzelli e Mara Zinni nelle gare vinte dai laziali Roberto D'Auria e Lucia Galassi.

Da parte di Walter Coccia, "un grazie va a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione di questo evento e a chi l’ha sostenuto: grazie al Comune di Vasto che ha patrocinato la gara, al Lido da Fernando, alla guardia costiera di Vasto, a Turbostore, alla Protezione Civile, alle forze dell'ordine e alla Croce Rossa Italiana".