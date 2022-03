Beach1, a Vasto Marina vincono Gambarelli-Fallace e Guidi-Arboit

Due giorni di sfide con tante coppie partecipanti per un torneo di alto livello. Si è concluso ieri sera, con le finali in notturna, il torneo nazionale Beach1 organizzato a Vasto Marina dalla Beach On. L'appuntamento, con un montepremi complessivo di 3mila euro, ha richiamato tanti beachers a Vasto e riempiendo tanti campi di lungomare Cordella. Infatti, oltre al Lido Sabbia d'oro, 'base' del team guidato da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, sono stati utilizzati anche i campi del lidi Zio Fiore, La Bussola e il Delfino.

Dopo le avvincenti fasi eliminatorie, ieri, pomeriggio e sera, sono andate in scena le sfide per la conquista della vittoria e la composizione del podio. Nel torneo maschile vittoria per Daniele Gambarelli e Diego Fallace che hanno battuto 2-0 (21-18/22-20) Filippo Romani e Andrea Storari. Al terzo posto Giulio Morelli e Lorenzo Rossi, vittoriosi 2-0 (21-19/23-21) su Pasquale Gabriele e Filippo Boesso.

In campo femminile vittoria al tie break, 2-1 (15-21/21-13/15-12) per Elena Guidi e Federica Alessandra Arboit contro la coppia tutta vastese formata da Laura Delli Quadri e Giada Innocenti. Sul terzo gradino del podio Valentina Cozzi e Giulia Tamagnone che hanno battuto 2-0 (21-16/21-10) Silvia Giacosa e Rossana Prioglio.

Soddisfatti, anche in questa occasione, i responsabili della Beach On che, assieme al loro staff, hanno curato al meglio l'organizzazione del torneo nazionale che ha richiamato, oltre a tanti atleti in campo, anche una buon numero di appassionati che hanno seguito le sfide sulla sabbia.