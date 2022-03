Il comitato Terre di Punta Aderci a confronto con gli operatori del settore turistico

Interessante momento di confronto tra il comitato Terre di Punta Aderci e gli esercenti di attività turistiche che operano nella zona di riferimento. "Sin dalle prime battute - spiegano dall'associazione - si è respirata un'aria di grande interesse e di proposività nell'idea di creare una rete fitta ed unita di aziende locali ai fini della promozione del nostro territorio e della Riserva stessa utilizzando anche metodi alternativi, a favore della divulgazione della cultura storica e contemporanea delle nostre tradizioni e dei nostri innumerevoli prodotti tipici locali".

Nel corso del confronto è emerso come "la sana unione ma soprattutto la sana collaborazione è un valore indiscutibile e improrogabile da tener sempre a portata di mano". Infine ii saluti istituzionali del presidente Michele Bosco e una significativa lezione su come gestire l'emergenza cinghiali visto la ormai massiccia presenza di ungulati nella zona della Riserva. Per concludere c'è stata la condivisione di prodotti enogastronomici locali.