Beach Water Polo, la pallanuoto di nuovo protagonista a Vasto Marina

Per il secondo anno la pallanuoto è tornata ad essere protagonista a Vasto Marina. Questa mattina, nel tratto di mare antistante il pontile, si è tenuta la seconda edizione della Beach Water Polo, competizione in acque libere organizzata da Giordano Di Marco, allenatore di pallanuoto e presidente della Asd Water Polo Bulls.

Anche se le condizioni meteo, con vento e onde, non hanno reso semplice giocare in mare, una sessantina di ragazzi e ragazze si sono sfidati per tutta la mattinata. Erano presenti la Histonium H2O, la Maiella Nuoto Lanciano, Sport Village San Salvo, la Fabbrica del Nuoto di Termoli e il Team Arco. Nella categoria under 11 hanno vinto i vastesi dell'H2O, nell'under 13 ad imporsi sono stati i lancianesi di H2O, nell'under 17 vittoria per il Team Arco.

Anche quest'anno l'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Vasto e ha potuto contare sul supporto logistico del Circolo Nautico. Soddisfatto Giordano Di Marco, che con grande passione, promuove la pallanuoto nel territorio. Al termine delle sfide premiazioni con coppe e t-shirt ricordo per tutti i partecipanti che si sono dati già l'appuntamento alla prossima edizione del Beach Water Polo.