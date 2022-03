"Un’estate furcese": musica, cultura e gusto con la "Disfida delle sagne a pezzate"

Musica, tradizioni e gusto nel calendario estivo di Furci. Dopo l'evento di qualche sera fa [LEGGI], spazio alle sagre (porchetta, sagne a pezzate, pecorara) e alle novità.

Da segnalare, l'8 agosto si terrà la Festa della convivenza tricolore, un appuntamento per celebrare il legame tra la comunità furcese e quella romena, ormai da anni presente in paese.

Non mancherà la musica con il 40° anniversario della banda Città di Furci (18 agosto), il concerto "Romantico Pianoforte" con l'apprezzata pianista Irina Gladilina (14 agosto) e il tributo a Lucio Battisti nell'anniversario della sua scomparsa (8 settembre).

Simpatica novità sarà quella della "Disfida delle Sagne a pezzate". Le donne furcesi, in categorie per età, si sfideranno nella preparazione delle sagne e una giuria decreterà il piatto più gustoso (6 agosto).

Di seguito il programma completo

LUGLIO

Da lunedì 16 a venerdì 27 - Campo Natura 2018 - Fantaborgo

Venerdì 20 (ore 18:00) - Presentazione brochure “Furci In Tasca” - Via Casa Beato Angelo (Scuola-Comune)

Sabato 28 (ore 20:00) - Sagra della porchetta - C.da Morelle (Pro-Loco)

Lunedì 30 (ore 20:30) - Filosofia e tradizioni popolari - P.zza Beato Angelo (Comune) Asos-Co



AGOSTO

Venerdì 3 (ore 20:30) - VII sagra Sagn a P’zzat - Largo Duca D’Aosta (Fcd Furci)

Sabato 4 (ore 21:00) - La compagnia teatrale Casalese - P.zza Umberto I (Comune)

Domenica 5 (ore 16:00) - Festa della Trebbiatura - Colle Castagna (Amici Della Castagna)

Lunedì 6 (ore 18:00) - Disfida delle Sagne a pezzate - P.zza B.angelo (Consulta Delle Donne) - Ore 21:30 concerto della “Corale Warm-Up” - Giardini Parrocchiali

Mercoledì 8 (ore 20:00) - Festa della convivenza tricolore - Giardini Parrocchiali (Pro-Loco)

Giovedì 9 (ore 21:30) - Artisti di strada e letture animate - Centro storico (Comune)

Venerdì 10 (ore 20:00) - Serata trippa e fagioli - P.zza Bondy (Pizzeria Le Rose)

Domenica 12 (ore 20:00) - VI Memorial "Domenico Mancini" - Via Vicenne (Amici della Castagna)

Lunedì 13 (ore 19:00) - “XXXI Sagra della Pecorara” - (Parrocchia)

Martedì 14 (ore 21:00) - Concerto “Romantico Pianoforte” - P.zza Umberto I (Comune)

Sabato 18 (ore 21:00) - 40° Anniversario concerto bandistico Città di Furci. “La banda si diverte”- Giardini Parrocchiali (Amici della musica)

SETTEMBRE

Sabato 8 (ore 21:00) - “Serata omaggio a Lucio Battisti” - Teatro B.angelo (Comune)

Martedì 11 - Fiera

Mercoledì 12 (ore 21:00) - Concerto dei Kom (Cover Vasco Rossi)

Giovedì 13 (ore 21:00) - Concerto - P.zza Beato Angelo

Sabato 22 (ore 21:00) - Concerto del Duo Ausonia “Il Soffio Di Eterpe” ­Santuario Beato Angelo (Comune)