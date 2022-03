Vigili urbani in azione a San Salvo Marina: sequestrati articoli abusivi

Blitz dei vigili urbani stamattina sul lungomare sansalvese contro l'abusivismo. Gli agenti coordinati dal responsabile del servizio Vincenzo Marchioli hanno sequestrato diversi articoli e il carretto usato da uno dei venditori abusivi per trasportarli sulla spiaggia.

In totale sono stati recuperati migliaia di pezzi e in particolare oltre 300 borse, 316 borsellini, una sessantina di foulard e persino spremiagrumi e custodie per occhiali e pinze chiudi pacco.

L'azione dei vigili è riuscita a bloccare un venditore, gli altri sono riusciti a fuggire passando il torrente Buonanotte e proseguire in territorio di Vasto.