Nonni scrivono al reparto di Pediatria: "Grazie a voi la nostra piccola è guarita"

Un'affettuosa lettera di ringraziamento è stata consegnata al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Pio di Vasto da nonni di una bimba che, nei giorni scorsi, è stata ricoverata in reparto. La famiglia, residente nel nord Italia ma a Vasto per il periodo estivo, conclusa positivamente questa esperienza ha voluto esprimere il pensiero di gratitudine per chi è stato loro accanto.

"Grazie per averci accolti quella notte, quando non sapevamo come far fronte a una febbre e tosse che la nostra nipotina si trascinava da giorni e che noi, insieme ai genitori, avevamo sottovalutato. Pensavamo che con supposte e antipiretici avremmo risolto il problema. Intanto la bimba peggiorava.

Quella notte non ho esitato, ho preso il telefono, ho chiamato il vostro pronto soccorso, mi ha risposto una voce consolante: Venga pure, qui c’è il reparto di pediatria e una dottoressa che vi aspetta. Questa risposta suadente e consolante ci ha sollevati da una situazione di ansia e apprensione. Quella stessa notte, verso le due del mattino, abbiamo trovato ad attenderci in reparto una dottoressa e due infermiere che si sono prese subito cura della nostra nipotina. Visita, radiografia e, a conclusione, ricovero immediato!

In reparto abbiamo trovato tutto lo staff medico e infermieristico di una professionalità, umanità e cordialità eccezionale! Sempre pronti a relazionarci sul prosieguo delle terapie e lo stato di regressione della malattia. Grazie per averci capiti nei momenti di difficoltà, lontani dalle nostre famiglie e abitudini. Siamo stati trattati con molta umanità e cordialità, questo Vi fa onore.

È grazie a tutti voi che noi oggi possiamo portare a casa la nostra piccola guarita!

Non dimenticheremo mai i vostri volti sorridenti e cordiali quando entravamo in reparto, sempre pronti a rispondere a qualunque nostra esigenza. Non dimenticheremo mai la vostra disponibilità fino all’ultimo istante prima delle dimissioni. Non dichiariamo i nostri nomi ma siamo i nonni della bimba guarita da una broncopolmonite!

Per noi il vostro è un reparto di eccellenza. Congratulazioni e ancora grazie!".