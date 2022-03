Il velista vastese Stefano Troiano al German Championship Optimist

C'è anche il vasteser Stefano Troiano all'edizione 2018 della German Championship Optimist, competizione organizzata dalla federazione velica tedesca, che si svolge ad Arco, sul Lago di Garda, in collaborazione con il locale Circolo Nautico.

Il tredicenne velista del Circolo Nautico Vasto, farà parte della nutrita rappresentanza azzurra che dovrà vedersela con atleti provenienti da 23 nazioni di tutto il mondo. Sono oltre trecento i velisti che si sfideranno per la conquista della vittoria finale. Da oggi al 27 luglio il Lago di Garda ospiterà la competizione in cui saranno presenti tanti atleti come il Campione europeo 2018 Demurtas e il campione mondiale 2017 Gradoni, il campione nord-centro-sud USA Stephan Baker (vincitore del Meeting del Garda 2017) e la campionessa europea in carica, la tedesca Schlüter.

Per tanti giovani velisti quello di Arco sarà un banco di prova per il mondiale di fine agosto a Cipro.