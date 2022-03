Dopo tre stagioni si separano le strade tra Giuseppe Pace e la Vasto Basket

Dopo i movimenti in entrata ecco che ci sono quelli in uscita. Dopo le mancate conferme di Perijc e Paggi è di questa mattina la notizia che non ci sarà Giuseppe Pace nella Generazione Vincente Vasto Basket che affronterà la prossima stagione in serie C silver. Oggi la società biancorossa ha comunicato l'interruzione del rapporto con il cestista di Potenza, arrivano tre stagioni fa al PalaBCC. "Mai si potranno dimenticare le gesta e la grinta di Giuseppe. Ed è per questo che tutta la franchigia biancorossa ringrazia il giovanotto di Potenza (ormai vastese acquisito), per essersi potuta avvalere, della sua classe sul parquet e lo ringrazia inoltre per la sua grande educazione, dimostrata in tutti i momenti vissuti insieme".

Peppe Pace lascia Vasto dopo "1095 giorni e 94 incontri ufficiali in maglia biancorossa, passando per la Serie B e la C Silver (2 anni) totalizzando 879 punti". Nella sua esperienza in biancorosso ha sempre messo sul parquet una grinta e un'energia senza pari infiammando spesso il pubblico con le sue schiacciate a canestro.

"Ma è solo un arrivederci, noi ne siamo certi. Non si dimenticano 3 anni di gran fattura così facilmente e Peppe non dimentica quanto di buono abbiamo fatto per lui in questi anni. Ti auguriamo ogni bene in termini cestistici ma soprattutto nella vita".