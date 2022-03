Con la Notte Bianca tanto divertimento nel centro storico di Vasto

Anche quest'anno la Notte Bianca è tornata ad animare il centro storico di Vasto. Dal tardo pomeriggio in migliiaia hanno risposto presente all'appuntamento organizzato da amministrazione comunale, Consorzio Vasto in Centro e Conferesercenti Vasto. A farla da padrona è stata la musica, con band dal vivo e dj dislocati in ogni angolo della città antica per far ballare e divertire cittadini e turisti. I negozi sono rimasti aperti fino a tardi e ogni locale ha caratterizzato la sua offerta per la serata tra cibo e bevande.

Grande attenzione è stata data alla sicurezza della festa. Per presidiare i punti di accesso all'area della Notte Bianca e le zone nevralgiche c'era un importante dispiegamento di polizia municipale, polizia di stato e carabinieri con il prezioso supporto del gruppo comunale di protezione civile. La Croce Rossa è stata presente per tutta la durata dell'evento. Inoltre, all'esterno di tanti locali, in particolare dove c'erano palchi, erano presenti gli uomini del servizio di security privata.

Erano in tanti, soprattutto giovani, ieri sera nel centro storico per la Notte Bianca, forse senza far registrare il pienone degli anni passati. Chissà che non sia lo spunto per rivedere l'impostazione della lunga serata di divertimento che, dal suo esordio ad oggi, ha dato sempre grande soddisfazione ad amministratori ed operatori commerciali, magari prevedendo dal 2019 qualche novità che possa riaccedere l'attenzione anche di chi vive fuori città.

Ora, a Vasto, inizierà la lunga serie dei concerti. Si parte stasera con Rocco Papaleo (palazzo d'Avalos), la prossima settimana, dal 26 al 29 ci sarà il grande appuntamento del Siren Festival, poi il 30 luglio, in piazza del Popolo, Giovanni Allevi. E poi, ad agosto, ancora tanti appuntamenti da non perdere, sia nella città alta che alla Marina.