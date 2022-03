Auto a fuoco a Scerni, ritrovato materiale infiammabile: indagano i carabinieri

"I primi riscontri ci fanno pensare a un incendio doloso, visto il ritrovamento di materiale infiammabile nei pressi del luogo in cui è andata a fuoco la vettura". Il capitano Marco Ruffini, comandante della Compagnia di Atessa, spiega così le prime indagini eseguite dai carabinieri su un incendio d'auto avvenuto stanotte a Scerni.

A fuoco una Toyota Aygo parcheggiata in contrada San Giacomo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area in cui è scoppiato l'incendio.

Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione che, insieme ai colleghi della Compagnia di Atessa, hanno avviato le indagini, coperte dal riserbo degli investigatori, che hanno sentito il proprietario della macchina. Il ritrovamento di materiale infiammabile indirizza l'inchiesta verso la pista dolosa.